Neue Erleichterung für Grenzpendler: Ohne Zertifikat Test in Tschechien möglich

Eine kleine Erleichterung gibt es seit Anfang des Monats auch für tschechisch-deutsche Grenzpendler. Wenn sie die Grenze ohne ein Testzertifikat überqueren, dann müssen sie zwar erstmal in Quarantäne. Es gibt aber die Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden in Tschechien einen Corona-Test machen zu lassen. Wenn der Test negativ ist, beendet die Kreishygienestation die Quarantäne sofort und man darf normal arbeiten, teilt die Industrie- und Handelskammer in ihrer Corona-Service-Mail mit. Einen Test muss man außerdem nur noch alle 30 Tage vorlegen, nicht wie bisher alle 14 Tage.