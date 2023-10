Neue Dreifeldhalle: Arbeiten in Plauen auch am Feiertag

Bei uns in Bayern ist am Mittwoch erst Feiertag. Im vogtländischen Teil des Sendegebiets ist schon heute frei. Aber nicht für einige Bauarbeiter. Wie die Stadt Plauen mitteilt, muss es an der Dreifeldhalle in Plauen auch am Feiertag weitergehen. Derzeit laufen Schalungs- und Betonarbeiten im zweiten und dritten Obergeschoss. Die Arbeiten werden in einer straffen wöchentlichen Taktung organisiert, sodass auch heute weitergearbeitet werden muss. Nur so lassen sich die Termine einhalten. Die Bauarbeiter starten schon um 8 Uhr. Die Stadt bittet um Verständnis. Das Richtfest für die Dreifeldturnhalle ist für den 5. Dezember geplant.