Neue DEL2-Saison: Zusätzlicher Fokus auf Sicherheit der Spieler

Die Fans der Selber Wölfe sind schon ganz heiß. Am Freitag startet die neue DEL2-Saison. In der gibt es auch Neuerungen in Sachen Spielersicherheit. Die Liga wird fortan alle Spiele screenen und überprüfen. Technisch möglich machen das Sprade TV und Live-Aufzeichnungen. Hinzu kommt ein Analyse-Team aus Spielern und Schiedsrichtern. Das bewertet kleine und große Strafen, die keine Spieldauerdisziplinarstrafe nach sich gezogen haben. Das Team reicht dann diese „gefährlichen Aktionen“ an ein Gremium weiter. Das wiederum gibt seine Entscheidung an das Department of Player Safety weiter. Die endgültige Entscheidung liegt beim Disziplinarausschuss der DEL. Der bewertet dann auch, ob ein Spieler zum Beispiel mit einer Sperre geahndet werden muss.