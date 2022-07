Neue DEL2-Saison: Selber Wölfe starten mit Derby

Am 16. September starten die Selber Wölfe in eine neue DEL2-Saison. Jetzt steht auch fest, gegen wen sie als erstes auf das Eis müssen. Die Saison startet gleich mit einem Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau. Die Wölfe haben dabei das Heimrecht. Es war das erste Mal, dass die Positionen der Clubs im Spielplan und somit auch die Partien ausgelost wurden. Die Vereine müssen nun prüfen, ob sie und ihre Hallen zu diesen Terminen verfügbar sind. Daher steht der finale Spielplan erst in einer Woche fest.