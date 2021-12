Neue Corona-Regeln ab heute: Kontaktbeschränkungen für alle

Um der neuen Omikron-Variante des Coronavirus etwas entgegenzusetzen, gelten ab heute (28.12.) verschärfte Regeln bei uns. In Sachsen gilt jetzt wie in Bayern auch FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Überall gelten ab heute wieder Kontaktbeschränkungen für ALLE. Also auch für Geimpfte und Genesene. Man darf sich nur noch maximal mit zehn Leuten treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Übrigens sind Kinder bis 14 Jahren jetzt auch bei allen 2G und 2G-Plus-Regeln ausgenommen. Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktsperre – sie dürfen sich auch privat nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Hausstandes treffen. Das Zuschauerverbot, das bislang ja nur für große überregionale Sportveranstaltungen gegolten hat, tritt jetzt auch für große überregionale Kulturveranstaltungen und vergleichbare Veranstaltungen in Kraft.