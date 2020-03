Neue Bürgermeister in Hochfranken: So sind die Stichwahlen ausgegangen

Jetzt steht endgültig überall fest, wer die Städte und Gemeinden in der Region in den kommenden sechs Jahren leitet. In Hof löst Eva Döhla von der SPD nach 14 Jahren CSU-Oberbürgermeister Harald Fichtner ab.

Die Sensation kommt aus dem Frankenwald: Der jüngste Bürgermeister Bayerns kommt künftig aus Lichtenberg. Der 19 Jahre alte CSUler Kristan von Waldenfels konnte die Wahl für sich entscheiden. In Döhlau kommt mit Marc Ultsch auch künftig der Bürgermeister von der SPD. Im Fichtelgebirge dagegen lösen die SPD zwei neue Gesichter ab. Sabrina Kaestner von der CSU konnte sich in Marktleuthen gegen Bürgermeister Florian Leupold durchsetzen. Und in Tröstau stellt mit Rainer Klein künftig die Freie Wählervereinigung Tröstau den Bürgermeister. Wegen des Corona-Virus war das eine reine Briefwahl. Die Wahlbeteiligung ist dadurch überall deutlich angestiegen.