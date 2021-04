Eine größere Baustelle kommt auf alle Autofahrer auf der B303 zu. Die Brücke bei Marktredwitz über die Thölauer Straße ist schon länger in keinem guten Zustand mehr. Deshalb muss eine neue her. Während der Bauarbeiten soll der Verkehr an der Baustelle vorbeifließen. Dafür entsteht ab heute eine Behelfsumfahrung. Bis Ende Juli ist die B303 im Kreuzungsbereich deshalb halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt so lange den Verkehr. Die neue Brücke soll dann im Mai kommenden Jahres stehen.