Neue Betrugsmasche: Sichergestelltes Geld aus Strafverfahren auslösen

Wäre das schön wenn man einfach so mal schnell ein paar Tausend Euro bekommen würde. Das denken wohl viele, denn bei uns in der Region fallen immer mehr Menschen auf eine neue Betrugsmasche rein, die genau darauf abzielt. Aktuell kursieren wohl Briefe, in denen davon die Rede ist, dass man mit einer kleinen Gebühr auf einem Transferkonto größere Summen sichergestellter Gelder aus Strafverfahren auslösen kann.

Kompletter Quatsch. Aber es sind wohl bei uns in der Region schon einige Menschen auf den Trick hereingefallen. Gerade hat eine Frau aus Regnitzlosau auf die Art fast 14.000 Euro überwiesen. Das große Geld ist nie gekommen und die Frau ist jetzt um eine Erfahrung reicher. Bemerkenswert, so die Polizei: mit der Masche wenden sich die Betrüger vor allem an Menschen, die schon mal auf falsche Gewinnversprechen hereingefallen sind.