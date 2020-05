Neue Betrugsmasche macht in Oberfranken die Runde

Selbst in Krisenzeiten machen Betrüger nicht vor der Unsicherheit der Menschen Halt. Jetzt warnt die oberfränkische Polizei aber nicht vor Betrugsfällen, die etwa mit überteuertem Klopapier oder Desinfektionsmittel zu tun haben. Dieses mal haben es Betrüger auf die Finanzen abgesehen. Sie geben sich als falsche Bankmitarbeiter aus. Unter dem Vorwand, das Online-Banking zu prüfen oder eine vermeintlich falsche Buchung abzuklären, versuchen sie an Zugangsdaten zum Onlinebanking zu kommen. Dann bitten sie den Bürger, eine TAN zu generieren und diese durchzugeben. Dabei hat sich der Betrüger aber längst in das Online-Banking-System eingeloggt und eine Überweisung vorbereitet. Außerdem fordern die Betrüger vertrauliche Dokumente an. Die Polizei rät, sofort aufzulegen.