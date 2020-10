Neue Besuchsregelung am Klinikum Fichtelgebirge

Auf Grund der steigenden Zahl an Corona-Infektionen im Landkreis Wunsiedel passt das Klinikum Fichtelgebirge ab sofort die Regelungen für Patienten und Besucher an.

Die Eingangstüren sind nur noch während der Besuchszeiten geöffnet. Patienten werden gebeten, zu klingeln – sie dürfen nur in zwingenden Fällen von einer Person begleitet werden. Auf den Normalstationen ist weiterhin nur ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt, die Besuchsdauer ist auf eine Stunde beschränkt. Weiterhin kein Besuch ist auf den Aufnahmestationen und den Intensivstationen erlaubt! Bereits bei Betreten des Klinikumgeländes wird gebeten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ausnahmen von diesen Regelungen sind auf ärztliche Anordnung im begründeten Einzelfall machbar. Insbesondere die Begleitung Sterbender ist jederzeit möglich.

Die neuen Besuchsregeln im Überblick:

• Besuchszeitraum 15 bis 18 Uhr

• je Patientin bzw. Patient nur 1 Besucher pro Tag

• Besuchszeit maximal 60 Minuten pro Tag

• medizinischer Mund-Nasenschutz während des Aufenthalts am Klinikum, auch im Patientenzimmer (kann für 1 Euro an der Info erworben werden)

• Mindestabstand 1,5 Meter wahren

• Anmeldung und Dokumentation des Patienten- und des eigenen Namens, Uhrzeit. Hier können Sie sich das Formular zur Dokumentation herunterladen.

• Besuche nur im Patientenzimmer, kein Aufenthalt in Warte- und Aufenthaltsbereichen der Stationen