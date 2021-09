Neue Besetzung im Landkreis Hof: Wolfang Tejkl und Rüdiger Feulner sind die neuen Kreisheimatpfleger

Wolfgang Tejkl und Rüdiger Feulner sind die neuen hauptamtlichen Kreisheimatpfleger des Landkreises Hof. In einer Feierstunde im Oberfränkischen Bauernhofmuseum Kleinlosnitz, hat Landrat Oliver Bär die beiden offiziell ernannt. Tejkl war bereits stellvertretend als Kreisheimatpfleger tätig und beschäftigte sich dabei intensiv mit der Siedlungsgeschichte rund um Helmbrechts. Feulner spezialisiert sich auf die Themen Kirchen- und Verwaltungsgeschichte. Der Kreisarchivpfleger Adrian Roßner wurde außerdem für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. In den Ruhestand verabschiedet haben sich die Kreisheimatpfleger Evelin Schön und Dieter Blechschmidt.