Neue Allgemeinverfügung in Hof: Das gilt ab morgen

Den ganzen Tag haben die Hofer heute gewartet, was passiert. Die Stadtverwaltung hatte bei der oberfränkischen Regierung beantragt, die neuen bayerischen Corona-Maßnahmen schon heute, also einen Tag früher als im Rest des Freistaats, einführen zu dürfen. Der Grund: Die hohe 7-Tage-Inzidenz von 366.

Weil von der Regierung bis zum Abend aber keine Antwort gekommen ist, hat die Stadt die Entschiedung kurzerhand selbst getroffen und eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Somit gilt in Hof morgen eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr am Mittwoch. Raus darf also nur noch, wer einen triftigen Grund hat: etwa Einkaufen oder zur Arbeit gehen. Die genauen Ausnahmeregelungen findet ihr unten. Ab Mittwoch gelten die Ausgangsbeschränkungen dann, dem Beschluss der Landesregierung zufolge, aber den ganzen Tag, zwischen 21 und 5 Uhr gibt es sogar eine Ausgangssperre.

Außerdem gilt in der Stadt Hof morgen auch: Maskenpflicht in allen religiösen Gebäuden auch am Platz und an weiterführenden Schulen auch von der fünften bis zur siebten Jahrgangsstufe Wechselunterricht, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Triftige Gründe sind insbesondere: