Neue Abteilung: Klinikum Fichtelgebirge betreibt Kardiologie

Bei Herzerkrankungen muss es manchmal ganz schnell gehen. Da ist es hilfreich, wenn die medizinische Versorgung nicht weit weg ist. Patienten mit Herzproblemen im Landkreis Wunsiedel können sich jetzt direkt am Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz behandeln lassen. Das neue Team der kardiologischen Abteilung ist nach einer Einarbeitungsphase auch offiziell startklar. Die Vorarbeiten liefen schon seit weit über einem Jahr, erklärt Klinik-Geschäftsführer Alexander Meyer in einer Mitteilung. Das sei auch nötig gewesen, da spezielles Fachpersonal ausgebildet werden musste. Zum Beispiel für den Herzkatheter. Die ersten Eingriffe seien ebenfalls schon erfolgt. Die Patienten werden in der neuen Abteilung stationär versorgt. Möglich ist unter anderem eine Therapie im Herzkatheterlabor, aber auch ein klassisches Belastungs-EKG. In einem nächsten Schritt soll es in Marktredwitz auch eine Schrittmacher-Abteilung geben. Sie soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen.