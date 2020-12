Corona Update: Testpflicht für Urlaubs- und Familienrückkehrer verschärft sich

Für Urlaubs- oder Familienrückkehrer aus Risikogebieten verschärfen sich die Testregeln in Bayern. Bis spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen diese beim Gesundheitsamt ihr Testergebnis vorlegen. Das hat das bayerische Kabinett heute beschlossen. Unterdessen steigen die Corona-Fallzahlen in der Region an: Im Hofer Land kommen 32 Neuinfektionen dazu. Zudem sind zwei weitere Personen an dem Virus verstorben. Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet heute 50 neue Fälle. Im Vogtlandkreis kommen unterdessen 66 Neuinfektionen dazu, im Landkreis Wunsiedel 27. Im Saale Orla Kreis kommen über das Wochenende 160 neue Fälle hinzu.