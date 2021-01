Corona Update: Landkreis Wunsiedel erlässt neue Allgemeinverfügung

Auch am Wochenende führt der Vogtlandkreis deutschlandweit die Liste der 7-Tages-Inzidenzwerte an: Laut RKI ist der heute (So.) bei 745 gewesen. Genaue Fallzahlen meldet das Landratsamt jedoch erst wieder morgen (Mo.).

Unbekannte haben das Corona-Impfzentrum für den Vogtlandkreis in Treuen mit dem Wort „GIFT“ beschmiert. Auch vier dafür aufgestellte Wegweiser hat es getroffen. Das Ganze ist laut Polizei am Samstagmorgen zwischen halb 7 und halb 9 passiert. Der Schaden liegt bei 1.200 Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Auerbach melden. Den Kontakt findet ihr auf euroherz.de Der Landkreis Wunsiedel meldet 41 neue Fälle und vier weitere Todesfälle. Außerdem hat der Landkreis den 300er-Inzidenzwert überschritten und damit eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Besuche in Alten- und Pflegeheime sind verboten – eine Ausnahme ist, Sterbende zu begleiten. Die neue Allgemeinverfügung gilt ab morgen (MO). Mehr Infos bekommt ihr hier Herunterladen© Landratsamt Wunsiedel. Im Hofer Land sind unterdessen 53 weitere Personen positiv getestet worden. Hier meldet das Landratsamt zudem drei weitere Todesfälle.