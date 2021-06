Neuberinhaus Reichenbach: Öffnung ab heute

Kunst, Konzerte oder Zeugnisübergaben – das alles findet im Neuberinhaus in Reichenbach seinen Platz. Nach einem halben Jahr Corona-Zwangspause darf das Haus heute wieder seine Türen öffnen. Das erste Konzert findet am 26. Juni statt. Die Musikschule Vogtland führt dann ein Programm für groß und klein auf. Infos und Tickets findet ihr auf der Webseite des Neuberinhaus oder an dessen Theaterkasse.

Tel: 03765-12188

Email: ticket@neuberinhaus.de

Webseite: www.neubeinhaus.de

Öffnungszeiten: