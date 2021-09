Neubaugebiet Mechlenreuth: Pläne liegen bis morgen im Rathaus aus

Nach einer erlebnisreichen Kinosommer Woche in Selb, ziehen wir heute mit unserer Leinwand auf das Schödel-Areal in Münchberg um. (…)

Film ab: Euroherz Kinosommer in Münchberg startet

Wenn im kommenden Jahr das Atomkraftwerk Isar II bei Landshut vom Netz geht, dann merken wir das auch hier in der Euroherz-Region. Aber (…)

Gerade junge Familien brauchen Platz. Statt eine Wohnung in der Stadt, wünschen sich viele ein Haus auf dem Land, mit einem Garten zum (…)

Sogenannte Schottergärten – also meist Vorgärten, die hauptsächlich aus Stein und ein paar Ziergräsern und Buchsbäumchen bestehen (…)

Münchberg: Spielzeugpistole sorgt für Ärger

Solche Späße gehören dann wohl doch lieber ins Private: Ein Jugendlicher hat am Nachmittag (SO) in Münchberg für einen Polizeieinsatz (…)