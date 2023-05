Neubauatlas: Euroherz-Region hinkt im bundesweiten Vergleich hinterher

In Deutschland fehlen bis zu 700.000 Wohnungen, sagt der Deutsche Mieterbund. Gestiegene Preise für Materialen und Energie sind da nicht hilfreich. Die Statischen Ämter von Bund und Ländern haben eine interaktive Karte erstellt, die Daten zu fertiggestelltem Wohnraum von 2018 bis 2021 anzeigt. Die regionalen Unterschiede bei neugebautem Wohnraum sind in dem Neubauatlas damit einfach sichtbar. Ein Blick auf die Karte zeigt aber, dass die Euroherz-Region in diesem Bereich ganz schön hinterherhinkt. Die wenigsten Neubauten hat es bei uns in Stadt und Landkreis Hof, dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Tirschenreuth gegeben. Da waren es 2021 unter 100 fertiggestellte Wohngebäude gemessen nach Kreisen. Im Vogtlandkreis und dem Landkreis Wunsiedel waren es zwischen 100 und 200 fertiggestellte Wohngebäude. Die Daten findet ihr hier zum Nachlesen.