Neubau der Ochsenkopf-Seilbahnen: Wegen Corona auf Eis

Die Corona-Pandemie macht auch den geplanten Bau einer neuen Seilbahn an der Nordseite des Ochsenkopfs zunichte. Letzte Woche hätte es damit losgehen sollen. Jetzt liegt das Vorhaben erst einmal auf Eis. Wie der Kurier berichtet, seien die Verhandlungen über einen Bauauftrag nach Auskunft des Landratsamtes verlängert worden. Auch die Förderanträge würden derzeit ruhen. Die zuständige Regierung von Oberfranken sei, wie es hieß, zu sehr damit beschäftigt, die vielen Anträge auf Corona-Hilfen aus der Wirtschaft zu bearbeiten. Damit steht auch der Termin für die Bauarbeiten auf der Ochsenkopf-Südseite in den Sternen. Beide Seilbahnen hätten ursprünglich im Dezember in Betrieb gehen sollen. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 26 Millionen Euro.