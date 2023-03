Neubau der Elsterbrücke in Plauen: Über dreieinhalb Millionen Euro Mehrkosten

Schon bald soll es mit der Sanierung der Neuen Elsterbrücke in Plauen losgehen – dank Fördermitteln vom Freistaat Sachsen. Die Stadt will die Brücke komplett abreißen und dann wieder aufbauen. Ende März soll die erste Bauphase starten. Insgesamt soll das Bauprojekt gut zwei Jahre dauern. Bisher ist die Stadt von Baukosten in Höhe von rund 12 Millionen Euro ausgegangen. Durch hohe Materialpreise und schwer kalkulierbare Lohnkosten wirds aber teurer. Die Stadt Plauen geht von über dreieinhalb Millionen Euro aus. Der Stadtrat hat sich nun dafür ausgesprochen, dass die Stadt Plauen die Mehrkosten übernimmt. Unterdessen hofft die Stadt auf weitere Unterstützung vom Freistaat Sachsen.