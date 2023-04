Neubau der Elsterbrücke in Plauen: Symbolischer Spatenstich am Nachmittag

Die Bürger von Plauen haben es in den vergangenen Tagen schon an den unterschiedlichen Straßensperrungen gemerkt: Es geht mit dem Ersatzneubau der Neuen Elsterbrücke los. Am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) erfolgt der symbolische erste Spatenstich nahe der Haltestelle Neue Elsterbrücke. Die Hauptverkehrsader von Plauen wird in den nächsten Jahren komplett abgerissen und dann neu aufgebaut. Die Maßnahme kostet nach aktuellem Stand knapp 14 Millionen Euro. Insgesamt wird es vier Bauabschnitte geben. Bis 2026 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein.