Neubau am Rosenbühl: Schulleiter mit Stadtratsentscheidung zufrieden

Der Hofer Stadtrat hatte lange mit der Entscheidung gehadert. Seit dieser Woche steht es aber fest: Das Schulzentrum am Rosenbühl in Hof wird nicht generalsaniert, sondern komplett neu gebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen. Kostenpunkt: rund 75 Millionen Euro. Eine Entscheidung, mit der auch die Schulleiter des dortigen Gymnasiums und der Realschule gut leben können.

Im Gespräch mit Radio Euroherz war Michael Wagner, der Schulleiter des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums, sehr erfreut über den Stadtratsbeschluss. Gemeinsam mit der Leitung der Realschule hatte sich das Gymnasium schon in der Vergangenheit für genau diese Lösung eingesetzt. Im Gegensatz zu einer Generalsanierung würde ein Neubau den Unterricht nämlich kaum beeinträchtigen. Wagner begrüßt auch, dass es bei dem Standort am Rosenbühl bleibt. Das hatten sich schließlich auch die Eltern gewünscht. Dass es erst 2025 mit den Arbeiten losgehen soll, findet der Schulleiter nicht schlimm. Die Schüler würden nicht in einer Bruchbude unterrichtet. Es gebe gut ausgestattete Räume, die eben ihre Schwachstellen aufweisen. Wagner hoffe nur, dass der geplante Zeitraum auch so eingehalten werde.