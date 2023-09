Neubau am Ochsenkopf: Seilbahn nicht gerade billig

Der Neubau der Ochsenkopf-Seilbahnen ist einerseits ein Vorzeigeprojekt in der Region; auf der anderen Seite kostspielig. Der für das Projekt zuständige Zweckverband hat dem Kreistag jetzt aktuelle Zahlen vorgelegt. Für die Nordbahn am Ochsenkopf erwartet er eine Förderung über acht Millionen Euro, für die Südbahn, an der die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen sollen, etwa fünf Millionen. Die Gesamtkosten für den Neubau beziffert der Verband mit 30 Millionen Euro. Zur Finanzierung hat er nach eigenen Angaben Kredite über 22 Millionen aufnehmen müssen. Die Nord-Seilbahn mit den modernen Zehnerkabinen soll im Dezember in Betrieb gehen. Die neugebaute Südbahn dann etwa ein Jahr später.