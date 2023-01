Neu in diesem Jahr: Gastronomie muss Mehrwegbehälter anbieten

Wer keine Lust zu kochen hat, der bestellt sich etwas. Das Essen ist zwar gut, aber es fällt eine Menge unnötiger Verpackungsmüll an. Seit dem 1. Januar sind Gastronomiebetriebe in der EU deshalb dazu verpflichtet, eine Mehrweg-Alternative anzubieten. Das bayerische Umweltministerium und der bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA werben bereits mit einer Imagekampagne für die umweltfreundliche Alternative. Die Regelung gilt für Gastrobetriebe mit mehr als fünf Beschäftigten oder mehr als 80 Quadratmetern Verkaufsfläche. Diese Betriebe müssen ihre Kunden deutlich auf die Mehrweg-Alternative hinweisen. In Stadt und Landkreis Hof gibt es schon seit dem vergangenen Jahr einige Metzgereien, Eiscafés oder Gasthöfe, die auf das Mehrwegsystem von Vytal setzen.