Neu im Jahr 2023: Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird elektronisch

Seit 1. Januar ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) auch für Arbeitgeber verpflichtend. Seit zwei Jahren übermitteln die meisten Ärzte die AU elektronisch an die Krankenkassen. Auch viele Krankenhäuser machen das. Seit Anfang 2022 können Arbeitgeber an dem Verfahren teilnehmen, um die Arbeitsunfähigkeit ihrer Mitarbeiter anzufordern. Was bisher freiwillig geschieht, ist seit 1. Januar vorgeschrieben.

Wenn der Arzt einen Arbeitnehmer krank schreibt, übermittelt die Arztpraxis die Krankmeldung elektronisch an die Krankenkasse. Damit müssen wir keine AU-Bescheinigung mehr bei ihrer Krankenversicherung einreichen. Die Arbeitgeber wiederum sind ab 1. Januar 2023 verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitszeiten ihrer erkrankten Mitarbeitenden elektronisch bei deren Krankenkassen abzurufen beziehungsweise anzufordern.‘

Die große Frage ist, was passiert wenn die Technik streikt. Genau das, was auch passiert, wenn der Arzt an dem eAU-Verfahren noch nicht teilnimmt. Wir bekommen einen Papierbeleg und müssen den dann, so, wie bisher, beim Arbeitgeber und bei der Krankenkassen abgegeben.