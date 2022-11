Neu im Hofer Stadtrat: FAB-Vorsitzender Friedrich folgt auf Jörg von Rücker

20 Jahre lang war der Hofer Apotheker Jörg von Rücker Teil der FAB-Fraktion im Hofer Stadtrat. Nun hat er aber verkündet, sein Amt zum Jahresende ablegen zu wollen. Grund sei die zunehmende berufliche Belastung als selbstständiger Apotheker, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Freien Aktiven Bürger Hof. Ein Nachfolger für Jörg von Rücker steht bereits fest: FAB-Vorsitzender Jan Friedrich wird in den Hofer Stadtrat einziehen. Der 41-Jährige arbeitet als Hochschullehrer an der Verwaltungshochschule in Hof. Im neue Jahr will er helfen, die Stadt vorwärtszubringen, heißt es in der Mitteilung. Demnach liegt ihm unter anderem das Thema „Hof als Hochschul- und Studentenstadt“ am Herzen. Außerdem möchte er sich für die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung einsetzen.