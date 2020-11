Neu aufstellen in schwerer Krise: Vollversammlung bei der Handwerkskammer für Oberfranken sucht Nachfolger für Zimmer

Heute soll die Vollversammlung der Handwerkskammer für Oberfranken über einen neuen Präsidenten entscheiden. Die Handwerkskammer für Oberfranken steckt in der schwersten Krise ihrer Existenz. So hatte es Vizepräsident Matthias Graßmann Anfang Oktober gesagt.

Der Präsident, Thomas Zimmer, hatte zuvor seinen Rücktritt erklärt, davor wiederum der langjährige Hauptgeschäftsführer Thomas Koller. Vieles dreht sich um die Betrügereien bei der HWK-Tochter GTO. Die GTO soll Millionen an der Steuer vorbei gemogelt haben. Zimmer und Goller wird vorgeworfen ihre Kontrollpflicht im Aufsichtsrat der GTO verletzt zu haben. Erklärtes Ziel vor der Vollversammlung heute: Die HWK will zur Ruhe kommen und sich neu aufstellen. Die GTO mit ihren 28 Mitarbeitern sei inzwischen auf Kurs, heißt es und mache gute Gewinne, einen neuen Hauptgeschäftsführer will man dem Vernehmen nach im Frühling ernennen.