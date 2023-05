Netzwerktreffen: Hochschule Hof wirbt für Duales Studium

Eine Woche mit mündlichen Prüfungen haben die bayerischen Abiturienten noch vor sich. Für die Schüler der Fach- und Berufsoberschulen in Bayern und Sachsen starten heute erst die Fachabiturprüfungen. Los geht es mit dem Fach Deutsch. Die Schüler in Sachsen starten mit den fachrichtungsbezogenen Fächern.

Auch die Fachabiturienten können regulär studieren. Die Hochschule Hof wirbt für das Duale Studium. Studierende können dabei mehr Praxiserfahrung sammeln und Unternehmen können schon potentielle Mitarbeiter kennenlernen.

Vor allem um Unternehmen wirbt die Hochschule Hof. Um denen die Vorteile eines Dualen Studiums zu zeigen, findet heute (Mittwoch 14-17 Uhr) ein Netzwerktreffen an der Hochschule statt.