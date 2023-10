Netzwerk Zukunftsorte: Marktleuthen und Kirchenlamitz sind Modellkommunen

Ein ehemaliges Wirtshaus oder ein früherer Laden. In den meisten Orten gibt es mittlerweile Leerstände. Die Städte Marktleuthen und Kirchenlamitz haben sich jetzt als Modellkommunen für das bayerische Netzwerk „Zukunftsorte“ qualifiziert. Das Netzwerk richtet sich an Städte und Gemeinden, die sich anhand von gelungenen Beispielen inspirieren lassen sollen, ihren Leerständen neues Leben einzuhauchen. Marktleuthens Bürgermeisterin Sabrina Kaestner und der Kirchenlamitzer Bürgermeister Jens Büttner haben sich bei einer dreitätigen Info-Tour insgesamt neun Stationen angeschaut. In verschiedenen Workshops ging es auch um den kreativen Umgang mit alten Gebäuden. Bei den Lösungen hat es sich um Co-Working-Plätze, genossenschaftliche Wohnformen und Kreativprojekte gehandelt.