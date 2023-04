Netzwerk-Treffen in Wunsiedel: Flächensparen gewinnt in Oberfranken an Bedeutung

Die Stadt Wunsiedel ist nicht nur Vorreiter, was Energie angeht, sondern auch beim Flächensparen. Das war das Ergebnis eines oberfränkischen Netzwerk-Treffens. Die Teilnehmenden haben sich dabei in Wunsiedel umgeschaut. Ein Ziel war das ehemalige Unglaub-Areal, auf dem jetzt die neue Talstation für die Luisenburg-Festspiele entsteht. Der Landkreis Wunsiedel hat es sich generell zum Ziel gesetzt, Leerstand zu beseitigen, dafür aber möglichst wenig neue Flächen zu versiegeln. Dazu wurde der Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement ins Leben gerufen, dem sich die Städte und Gemeinden im Landkreis angeschlossen haben. Der Trend zum Flächensparen zeigt sich mittlerweile aber auch in ganz Oberfranken.