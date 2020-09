Netzwerk Pflege Stadt und Landkreis Hof: Veranstaltungen starten wieder

Es ist selbstlos und anstrengend: Die Pflege eines nahestehenden Angehörigen ist eine große Belastung. Eigene Interessen rücken oftmals in den Hintergrund. Das Netzwerk Pflege Stadt und Landkreis Hof und verschiedene Partner bieten deshalb jetzt verschiedene Angebote an. Diese sind fast ausschließlich kostenlos und sollen pflegende Angehörige entlasten und informieren. Wegen Corona mussten die Veranstaltungen ab März diesen Jahres abgesagt werden. Jetzt starten die ersten Angebote wieder. So trifft sich zum Weltalzheimertag heute beispielsweise die Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige. Die Alzheimer Gesellschaft Regionalgruppe Hof/Wunsiedel bietet diese Gesprächsrunde an. Dabei tauschen sich vor allem Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen aus.