Netzwerk Frauen.Stärken.Hof: Hofs Oberbürgermeisterin sieht sich keinen besonderen Widerständen ausgesetzt

Die CDU hatte auf ihrem Parteitag Anfang des Monats beschlossen, stufenweise eine Frauenquote einzuführen. Und auch Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla von der SPD findet, dass Quoten für den Einstieg in die Kommunalpolitik wichtig seien. Das sagte sie im Rahmen eines Gesprächs mit dem Netzwerk Frauen.Stärken.Hof, in dem rund 400 Frauen miteinander verbunden sind. Die anwesenden Frauen wollten von Döhla wissen, ob sie als weibliche Oberbürgermeisterin besondere Widerstände erfahre, was sie verneinte. Generell ging es bei der Unterhaltung darum, wie die Gleichstellung in einer Stadt vorangetrieben werden könnte, und wie es sich als Frau in einem männlich geprägten Berufsumfeld arbeiten ließe. Eva Döhla selbst würde sich wünschen, dass sich alle gegenseitig respektieren, egal welchen Hintergrund sie hätten. Sie wünsche sich aber auch, dass junge Menschen gerne in Hof bleiben und die Stadt mitgestalten.