NETZSCH Pumpen & Systeme: Neuer Geschäftsführer seit Anfang April

Die NETZSCH-Gruppe ist weltweit tätig, hat ihren Stammsitz aber hier in Selb. Wie die Unternehmensgruppe nun mitteilt, gibt es mit Andreas Denker einen neuen Geschäftsführer für die NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH. Seit Anfang des Monats arbeitet er in einer Übergangsphase an der Seite des bisherigen Geschäftsführers Felix Kleinert. Mitte Mai soll Denker dann die Führung des globalen Geschäftsbereichs übernehmen. Sein Vorgänger verabschiedet sich in den Ruhestand. Bei dem Geschäftsbereich Pumpen & Systeme handelt es sich um den umsatz- und ertragsstärksten des Familienunternehmens. Andreas Denker bringt viel Erfahrung mit. Er ist seit 20 Jahren im Management bei internationalen Technologieunternehmen tätig.