Netzsch-Arena: Das sind die Neuerungen zum Saisonstart

Die Selber Wölfe haben ihre Testspiele in den vergangenen Wochen alle auswärts absolviert. An diesem Wochenende gehts endlich wieder in der Netzsch-Arena aufs Eis – denn die Baumaßnahmen liegen voll im Zeitplan. Zum offiziellen Saisonstart in der DEL2 gegen die Lausitzer Füchse kommende Woche dürften auch die Restarbeiten beendet sein, heißt es aus Selb.

Knackpunkt war vor allem die neue Kühltechnik. Ohne die gibts auch keine Eisfläche, auf der die Selber Wölfe trainieren und spielen können. Die ist seit dieser Woche fertig. Essen und Getränke gibts für die Eishockey-Fans ab Saisonstart an zwei neuen Kiosken. Hier könnt ihr dann auch endlich elektronisch zahlen. Die erneuerten Toiletten findet ihr unter den Tribünen. Sie sind über den Außenbereich erreichbar. Und für alle, die eine Saisonkarte haben, gehts schneller über einen sogenannten Fastlane-Zugang in die Netzsch-Arena.