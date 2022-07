Netzsch-Arena: Bauarbeiten gehen voran – Saalpläne werden neu erstellt

Während sich die Eishockeyprofis der Selber Wölfe noch in der Sommerpause befinden, herrscht nach wie vor geschäftiges Treiben auf der Baustelle an der NETZSCH-Arena. Die Heimspielstätte des Wolfsrudels kommt mit dem neuen Anbau gut voran, so Geschäftsstellenleiter Peter Pahlen. Der hintere Bereich der Eishalle steht im Moment frei, bis die entsprechenden Umbauarbeiten komplett vollzogen sind.

Durch die Tatsache, dass sich durch den Umbau auch einige bestehende Sitz- und Stehplatzreihen ändern werden, müssen aktuell neue Saalpläne erstellt werden. Diese sind notwendig, um später für den Vorverkauf von Eintrittskarten die entsprechenden technischen Systeme bestücken zu können.

Ein Termin für den Vorverkaufsstart von Dauerkarten für die kommende Saison steht laut dem Verein entsprechend auch noch nicht fest. Dass die Wölfe aber auch in dieser Saison wieder in der DEL2 starten, steht bereits fest. Wie berichtet, haben sie das Lizenzprüfungsverfahren für die Liga erfolgreich abgeschlossen und dürfen somit erneut in der zweithöchsten Deutschen Eishockeyspielklasse antreten.