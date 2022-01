Netzsch-Arena: Ab sofort wieder Zuschauer und Abendkasse

Gemeinsam anfeuern und für den Lieblingsverein mitfiebern – Die Stimmung live vor Ort in einem Sport-Stadion ist für eingefleischte Fans durch nichts zu ersetzen. Nach dem gestrigen Kabinettsbeschluss sind Geisterspiele im Profisport zur Freude der Fans aber erst einmal Geschichte.

Deshalb könnt ihr ab dem Wochenende auch wieder zu den Eishockeyspielen der Selber Wölfe in die Netzsch-Arena. Die Abendkasse hat dann auch wieder geöffnet. Nach wie vor gibts aber auch den Vorverkauf. Der VER Selb bittet diesen zu nutzen oder rechtzeitig vor Spielbeginn vor Ort zu sein. Die Tickets müssen nämlich weiterhin personalisiert werden. In der Netzsch-Arena gilt zudem 2G-Plus.

Saison- und VIP-Kartenbesitzer bittet der VER Selb, den gesonderten Zugang am Eingang zur ehemaligen Stadiongaststätte zu nutzen. Einige Verpflegungsstände in der NETZSCH-Arena haben geöffnet. Es gilt die 2G-plus-Regel. Dies bedeutet, Zugang zur NETZSCH-Arena erhalten alle, die entweder

• einen 2G-Nachweis und Boosterimpfung oder 2G-Nachweis und Nachweis über negativen Test

(Schnelltest max. 24 Stunden alt, PCR-Test max. 48 Stunden alt) vorweisen können (Schnelltests können NICHT vor Ort durchgeführt werden) oder

• nach vollständiger Impfung infiziert wurden und nachweislich wieder genesen sind (Ersatz für

Booster-Impfung).

• Auch für Schüler ab dem 12. Lebensjahr gilt 2G-plus. Als Testnachweis reicht aber ein

Schülerausweis.

• Kindern unter 6 Jahren können wir keinen freien Eintritt mehr gewähren. Auch für diese muss eine personalisierte Eintrittskarte gelöst werden, sie benötigen jedoch keinen Impf- oder Testnachweis.

• Kinder ab 6 bis einschließlich 11 Jahren müssen neben der personalisierten Eintrittskarte lediglich einen Schülerausweis als Testnachweis vorlegen. Eine Impfung ist nicht erforderlich.

• Es gilt FFP2-Maskenpflicht auch am Platz. Diese darf nur zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden.

• Speisen und Getränke werden verkauft, allerdings gilt Alkoholverbot.

Bei der Einlasskontrolle sind folgende Dokumente vorzuzeigen:

• Personalisierte Eintrittskarte

• 2G-plus-Nachweis (Impf- oder Genesenennachweis sowie Zertifikat über aktuellen negativen Test, falls noch keine Boosterimpfung erfolgt ist)

amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Führerschein etc.)

Sprade-Zugänge für Saisonkarteninhaber: Nachdem die NETZSCH-Arena nun wieder für Zuschauer geöffnet ist, laufen die Sprade TV-Freizugänge für unsere Saisonkarteninhaber zum 31.01.2022 aus.