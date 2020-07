Nein zu 5G in Schauenstein: Bürgerinitiative gründet sich

Jeder, der mit seinem Smartphone schnell surfen will, kann es kaum erwarten, dass das neue 5G-Netz bald flächendeckend zur Verfügung steht. Die neue Technik ist aber auch umstritten. Vergangene Woche hat sich die „Bürgerinitiative Schauenstein“ gegründet, die 5G im Stadtgebiet ablehnt.

5G bringt zahlreiche Risiken mit sich, da eine völlig neue Strahlungsart zum Einsatz kommt, die noch nicht ausreichend erforscht ist, so die Bürgerinitiative Schauenstein. Die Studien dazu seien erst 2023 fertig, bis Ende des Jahres soll 5G aber schon überall in Deutschland verfügbar sein. Einige Städte und Gemeinden setzen daher auf strahlungsfreie Alternativen. Deshalb will die Bürgerinitiative die Einwohner und den Stadtrat regelmäßig über das Thema informieren. Das nächste Treffen ist im August in Windischengrün.