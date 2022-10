Negativ-Serie gebrochen: Selber Wölfe gewinnen nach Penaltyschießen gegen Eispiraten Crimmitschau

Es war ein spannendes Spiel mit Happy End für die Selber Wölfe in der DEL2. Im Auswärts-Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau konnten sich die Selber Wölfe mit 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzen.

Die Gäste aus Selb kamen zunächst besser ins Spiel, lagen nach dem 1. Drittel mit 2:0 vorn. Doch im 2. und letzten Drittel kamen die Gastgeber zurück und konnten ausgleichen. Glück für die Selber Wölfe: Kurz vor Ende der regulären Spielzeit haben die Eispiraten sogar noch einen Penalty daneben geschossen. Nach einer torlosen Overtime ging es ins Penaltyschießen. Auch hier konnten zwei Eispiraten nicht in den Kasten treffen. Nick Miglio und Peter Trska haben mit ihren verwandelten Penaltys das Spiel zugunsten der Wölfe entschieden.

Damit reißt die Serie von acht Niederlagen in Folge für die Selber Wölfe. Wölfe-Stürmer Martin Hlozek:

Der Fokus der Wölfe liegt nun auf dem nächsten Gegner. Am Freitag geht es auswärts gegen die Krefeld Pinguine. Am Sonntag steht dann das oberfränkische Derby in der DEL2 statt. Dann kommen die Bayreuth Tigers in die Selber Netzsch-Arena.