Neben Lob auch Kritik für Hofer Saaleauenfest: Nachbesprechung Anfang September

10.000 Besucher haben kürzlich ein Wochenende lang beim Saaleauenfest in Hof gefeiert. Damit war das Fest so groß wie nie. Stadtmarketing-Chef Carsten Reichel hat sich gegenüber Radio Euroherz sehr zufrieden in der Bilanz zum Festival gezeigt. Doch es gibt auch Kritik an der Ausrichtung vom Familienfest hin zum Musikevent. Das Hofer Stadtmarketing will die Beteiligten Anfang September zu einer Nachbesprechung einladen. Dort diskutieren die Teilnehmer dann, was künftig die beste Lösung für das Saaleauenfest ist.