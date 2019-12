Neben dem Container steht ein Sofa: Marktleuthener Bürgermeister setzt Belohnung aus

Wenn das Loch zu groß ist, stell ich es einfach daneben ab. Das muss sich ein Unbekannter gedacht haben, der in der Nacht zu vergangenem Sonntag ein Sofa neben dem Wertstoffcontainer in der Bahnhofstraße in Marktleuthen zurückgelassen hat. Bürgermeister Florian Leupold hat dafür überhaupt kein Verständnis. Bei Facebook hat er ein Foto der Aktion geteilt und dazu geschrieben: „Hier hört jede Art von Spaß auf!“. Wer Hinweise geben kann, solle sich bitte bei ihm melden. Er hat dafür eine Belohnung ausgesetzt.

Die Situation an den Containern hat in diesem Jahr wieder viele Städte und Gemeinden in der Region beschäftigt. Immer wieder lagern Menschen ihren Müll dort ab. Viele Kommunen fordern deshalb eine Videoüberwachung, können die aber meist wegen des Datenschutzes nicht durchsetzen.