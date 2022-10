NBA: Doncic führt Dallas zum Kantersieg gegen Memphis

Die US-Basketballerinnen haben zum vierten Mal in Serie WM-Gold gewonnen. Das favorisierte Team setzte sich vor knapp 16.000 Zuschauern (…)

Sainz auf Pole am schweren Red-Bull-Tag nach Mateschitz-Tod

Zuletzt hat es immer wieder Bericht über iranische Drohnen gegeben, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden. Der Ruf nach einer (…)

Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager in Austin

Reifentest-Training in Austin: Leclerc vorn

Charles Leclerc hat im zweiten Freien Training auf dem Circuit of the Americas in Austin die schnellste Runde gedreht. Der (…)