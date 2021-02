Naturschutz- und Landschaftspflege 2020: Regierung Oberfranken unterstützt mit 5 Millionen Euro

Dass man in unserer Region ausgezeichnet wandern kann, das hat zuletzt sogar eine Auszeichnung des FrankenwaldSteigs mit dem Trekking Award gezeigt. Damit unsere Wanderwege und Naturparks so schön bleiben, wie sie sind, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Im vergangenen Jahr hat die Regierung von Oberfranken die Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit knapp 5 Millionen Euro gefördert. Knapp 3 Millionen Euro sind allein für die Landschaftspflege benötigt wurden. Für die Naturpark Ranger ist eine Pauschale in Höhe rund eine dreiviertel Million (785.000 Euro) verausgabt worden. Die Förderung ist vom Bayerischen Landtag vergeben worden und hat damit im letzten Jahr 400 regionale Projekte unterstützt.