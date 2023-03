Heute Abend findet in Plauen die Bürgerwerkstatt Stadtgrün statt. Dabei geht es um Naturprojekte in der Stadt. Dazu gehören ein Mammutbaum-Projekt, Klimaschutz- und Klimaanpassung in der Stadt und einen Kleingartenwettbewerb. Die Bürgerwerkstatt ist eine Plattform für engagierte Bürger, um mit der Verwaltung in den Austausch zu kommen. Um 18 Uhr geht es heute im Quartier 30 los.