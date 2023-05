Naturpark Fichtelgebirge: Sonderführungen für Geflüchtete

Der Naturpark Fichtelgebirge möchte, dass Geflüchtete unsere Region besser kennenlernen. Zusammen mit der AWO Wunsiedel bieten die Naturpark-Ranger deshalb besondere Führungen durchs Fichtelgebirge an. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder zwischen neun und 16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Bei Bedarf können die Führungen auch übersetzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die AWO organisiert auch einen Fahrdienst zum Treffpunkt. Die erste Führung findet heute um 14:30 Uhr statt. Das Motto ist „Auf zum Biber“.

Bei Interesse können sich Geflüchtete beim AWO Projekt „Wir sind alle Wunsiedel“ frühzeitig für eine Führung anmelden unter: jose.garcia@awo-wunsiedel.org oder telefonisch unter 09232 9198263 bzw. 0170 2083114