Naturpark Fichtelgebirge: Luchs-Date im Dunkeln

Luchse sind in unserer Region extrem selten. Umso glücklicher war Naturpark-Ranger Ronald Ledermüller, als eine Fotofalle gleich zwei Luchse auf einem Bild festhalten konnte.

Ein Männchen und ein Weibchen, die zusammen durch den Naturpark Fichtelgebirge spaziert sind. Bei den Tieren handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Luchsin Julchen, die letzten Sommer im südlichen Bereich des Naturparks freigelassen wurde und den Luchs Finn, der letztes Jahr im Naturparkt Steinwald zur Welt kam. Der Naturpark teilt mit, so ein Luchs-Date habe es im Fichtelgebirge vermutlich seit 300 Jahren nicht gegeben. Die Tiere waren in der Region lange Zeit ausgerottet. Nachwuchs der beiden ist aber noch nicht zu erwarten. Luchs Finn wird erst in mindestens einem Jahr geschlechtsreif.