Naturpark Fichtelgebirge: Junior-Ranger und Kartierer gesucht

Normalerweise kommt die Ausbildung erst nach der Schule. Kinder zwischen sechs uns zehn Jahren können nächstes Jahr aber schon viel früher starten. Der Naturpark Fichtelgebirge bildet Junior Ranger aus. Mitmachen kann jeder, der sich dafür interessiert, die Natur zu schützen. Einmal im Monat begeben sich die Kinder mit den Naturpark-Rangern auf Entdeckungstour. Sie lernen dabei die Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten kennen, und erfahren wie sie Wanderwege markieren.

Wer sich für Schlangen interessiert, kann sich ebenfalls an den Naturpark wenden. Er bildet kommendes Jahr ehrenamtliche Kartierer aus, die in bestimmten Gebieten Ausschau nach der Kreuzotter halten.

„Kinder, die daran Interesse haben, schicken bitte bis spätestens 14. Januar 2022 eine Bewerbung an die Ranger des Naturparks Fichtelgebirge. Darin sollten sie erzählen, warum sie gerne Junior-Ranger werden möchten, was sie an der Natur im Fichtelgebirge fasziniert und was sie von ihrer Ausbildung und der Tätigkeit als Junior-Ranger erwarten. Die Bewerbung schicken Sie bitte per Mail an: ranger@naturpark-fichtelgebirge.org oder per Post an Naturpark Fichtelgebirge e.V. // z. Hd. Naturpark-Ranger // Jean-Paul-Straße 9 // 95632 Wunsiedel

Wer sich vorstellen kann, regelmäßige Kartiergänge in einem festgelegten Biotop durchzuführen, ist beim Naturpark Fichtelgebirge herzlich willkommen. Die Schulung erfolgt in zwei Lehrgängen Anfang des Jahres. Der Theorieteil findet am 29.01.2022 im Landratsamt Wunsiedel statt und am 26.02.2022 geht es zur Praxisexkursion auf den Ochsenkopf. Lehrgangsleiter ist Reptilienexperte Harry Wölfel vom Terrarienclub Bayreuth und Umgebung e.V. in Zusammenarbeit mit Naturpark-Ranger Andreas Hofmann.

Die Teilnahme an der Schulung ist kostenfrei, verpflichtet jedoch zur Übernahme eines Kartiergebietes. Die Tätigkeit selbst wird über die Ehrenamtspauschale honoriert. Interessierte melden sich bitte verbindlich bis zum 24.01.22 an unter ranger@naturpark-fichtelgebirge.org„