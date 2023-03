Um Naturfotografie geht es an diesem Wochenende in Bad Alexandersbad. Dort starten am Nachmittag die 1. Alexandersbader Fototage. Im EBZ Bad Alexandersbad gibt es bis Sonntag Workshops, Vorträge und eine Fotoausstellung. Kooperationspartner ist die Gesellschaft für Naturfotografie – laut eigenen Angaben eine der größten Organisationen für Naturfotografie weltweit.