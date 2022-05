Naturbad Marktredwitz: Start des Modellprojekts „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten“

Bei sommerlichem Wetter freuen sich viele über eine schöne Abkühlung. Nachdem in der vergangenen Woche bereits einige Freibäder geöffnet haben, ist es in Marktredwitz heute im „MAKBAD Naturbad“ mit der Badesaison losgegangen.

Damit startet im Freibad auch das Modellprojekt „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten“. Die Besucher können die zehn neuen Lastenräder der Stadt ausprobieren. Die Fahrräder sollen es den Bürger ermöglichen, öfter auf ihr Auto zu verzichten und so etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Nach der Veranstaltung werden die Lastenräder auf die fünf Fahrrad-Stationen der Stadt verteilt, an denen ihr sie dann in Zukunft ausleihen könnt. Die Fahrräder findet ihr am Bahnhofsplatz, dem La-Mure-Platz, am Zipprotplatz, an der Fichtelgebirge Klinik Marktredwitz und in der Rosenstraße in der Blumensiedlung.

Heute öffnet übrigens auch das Freibad in Münchberg. Am Samstag in einer Woche startet dann auch das Hofer Freibad in die Badesaison.