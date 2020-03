NATURA 2000: Rehauer Bachtäler und Selber Scheckenfalter sollen erhalten bleiben

Die Bachtäler rund um Rehau und die Feuchtgebiete um Selb und Großwendern – das sind sogenannte NATURA 2000-Gebiete. Das heißt, sie sollen nach EU-Richtlinien in ihrem guten Zustand erhalten bleiben. Die Regierung von Oberfranken hat jetzt die Managementpläne an die entsprechenden Kommunen übergebem. Darin steht, wie alle die Ziele erreichen wollen. Dazu gehört zum Beispiel der Gewässerschutz, damit sich die Flussperlmuschel und geschützte Fischarten ausbreiten können. Der Schutz der Lebensräume für den seltenen Scheckenfalter bei Selb steht genauso in den Plänen wie mehr Blühwiesen.