Natur im Fichtelgebirge: Bislang keine Probleme wegen Wanderern und Touristen

Wenig Menschen, an der frischen Luft sein und trotzdem was sehen und erleben – das klingt in Corona-Zeiten für Viele nach dem optimalen Urlaub und unsere Region lockt damit. Allerdings berichten andere Regionen in Bayern bereits, dass die Wälder unter den vielen Touristen leiden. Sie verschrecken die Tiere, hinterlassen Müll oder zerstören die Vegetation durch wildes Parken und Campen. Laut dem stellvertretenden Betriebsleiter des Forstbetriebs Fichtelberg, Martin Hertel, ist es im Fichtelgebirge noch nicht zu solchen Problemen gekommen. Die meisten Wanderer und Biker würden sich vorbildlich verhalten. Aufgrund der Größe des Fichtelgebirges und seiner vielen Angebote könnte die Natur auch locker noch mehr Touristen aushalten. Er appeliert einzig nochmal daran, im Sommer keine Feuer in der Natur anzuzünden, um keinen Waldbrand zu riskieren. Ansonsten machen den Forstbetrieben in der Region eher die Trockenheit und der Kampf gegen den Borkenkäfer zu schaffen.

(Symbolbild)